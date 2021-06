Kača se je priplazila v cvetličarno, poglejte, kako se je pripravila na ugriz (FOTO)

Danes ob 11.39 je v Prešernovi ulici v Ajdovščini kača zašla v cvetličarno.



Gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina so jo ujeli in nepoškodovano izpustili v naravo, poroča uprava za zaščito in reševanje.







