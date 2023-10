Kable in žlebove kradli kot srake, ukradeno zelo hitro preprodali naprej

Policisti in kriminalisti so zadnje leto slabo spali, saj so vse od lanskega avgusta spremljali početje hudodelske združbe, a ta se je na koncu kljub premetenosti vendarle ujela v past. Na združbo so postali pozorni, ko so se začele tako na območju Policijske uprave (PU) Celje kot tudi drugih policijskih uprav po Sloveniji pojavljati večje tatvine barvnih kovin, električnih vodnikov in drugih predmetov, ki so jih z lahkoto prodali na črnem trgu. Izkazalo se je, da imajo opraviti z dobro izurjenimi storilci, med njimi je bilo nekaj starih znancev policije, nekateri so bili v preteklosti zaradi...