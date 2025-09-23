Jutranji družinski obračun pri Kopru: udeležena zakonca v ločitvi, sin in znanka

Galerija
V ponedeljek, 22. septembra, ob 15.08 so policisti posredovali v stanovanjskem bloku v Kopru, kjer je prišlo do glasnega prepira med 74-letnim moškim in 46-letno žensko.
Po navedbah policije sta se sprla, pri čemer sta drug na drugega vpila, se žalila in si grozila s pretepom. Med obračunavanjem je moški žensko s peto udaril v brado in nogo, medtem ko ga je ženska udarila z odprto dlanjo po glavi.
Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je bila ženska vidno pod vplivom alkohola. Kljub navodilom policistov je nadaljevala s kričanjem in žaljenjem, zato so jo pridržali. Obema udeležencema prepira so policisti izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.
Policisti pa so bili ob 10.19 napoteni v eno od vasi v okolici Kopra, kjer je prišlo do družinskega prepira. Policisti so ugotovili, da so bili v prepiru udeleženi 73-letni moški in njegova 71-letna žena, s katero sta v ločitvenem postopku, njun 48-letni sin in njihova 73-letna znanka. Med prepirom je slednja 48-letnemu moškemu primazala zaušnico, ta pa jo je nazaj brcnil. Zoper vse štiri udeležence sledi hitri postopek.