Jutranji boj: z lastnimi rokami iznesel gorečo plinsko jeklenko

Danes ob 4.09 je v naselju Brezovec, občina Cirkulane, v stanovanjskem objektu zagorela cev na plinski jeklenki. Lastnik je jeklenko sam iznesel iz prostora in se opekel po roki. Jeklenko je nato posipal s peskom do prihoda gasilcev PGD Ptuj, Bukovci in Cirkulane, ki so jo dokončno ohladili in pregledali kletne prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.