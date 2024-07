Jutranja srhljivka v Piranu: na Tartinijevem trgu moški z nožem v roki

Dopoldne, okoli 9.40, so bili koprski policisti obveščeni, da po Tartinijevem trgu v Piranu hodi moški z nožem v roki. Operativno-komunikacijski center je nemudoma poslal tja več policistov.

Moškega so možje v modrem našli na Zelenjavnem trgu in zanj uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da gre za 49-letnega domačina. Ker je deloval zmedeno, so poklicali zdravnika, ta pa je zanj odredil hospitalizacijo.