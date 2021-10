Jutranja grozljivka: vstopil v hišo in zvezal zakonca

PU Novo mesto poroča, da so bili brežiški policisti ob 8.30 obveščeni, da se je v Gregovcah zgodil rop. Zamaskiran storilec je skozi vrata vstopil v stanovanjsko hišo, starejša stanovalca zvezal, jima grozil in zahteval denar. Pregledal je prostore v hiši, vendar ni ničesar odtujil, nato pa je peš pobegnil. Kriminalisti in policisti nadaljujejo preiskavo.