Jutranja grozljivka na Štajerskem: v jarku našli mrtvo žensko

Zjutraj se je pri Poljčanah zgodila tragična nesreča. Policisti so bili ob 8.40 obveščeni, da v jarku ob kolesarski stezi v Studenicah leži negibna kolesarka. Posredovali so še reševalci in 65-letno žensko sicer oživljali, vendar zaman.



Ženska je okoli 7. ure, ko je na tistem območju močno deževalo, kolesarila iz smeri naselja Studenice po kolesarski poti. Na rahlem klancu navzdol je padla in z glavo udarila ob kamen. Prve ugotovitve kažejo, da je to bil tudi vzrok smrti.

