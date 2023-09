Jutranja drama v enem izmed hotelov na Bledu, notri 331 gostov

Blejski policisti so bili danes nekaj čez 5. uro obveščeni o vklopu požarnega alarma v enem izmed hotelov. Po do zdaj zbranih obvestilih so se sprožili požarni senzorji.

Do prihoda policistov je večina gostov hotel že zapustila. Od 331 gostov ni bil nobeden telesno poškodovan ali ogrožen. Gasilci so pregledali objekt. Požara ni bilo. Okoli 6.30 so se gostje lahko vrnili v hotel. Okoliščine kažejo na tehnično napako. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, sporočajo s PU Kranj.

Zadnjih 24 ur

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 87 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 35: eden s področja kriminalitete; 13 s področja prometne varnosti, od tega dva pri prometni nesreči z materialno škodo; sedem s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru; sedem o dogodkih, od tega eden o požaru, o nesreči pri delu in trije o povoženi divjadi.