Jutranja drama na postaji: občanka padla v gradbeno jamo

Ob 5.55 je na železniški postaji v Borovnici občanka padla v gradbeno jamo in si poškodovala roko, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Že pred prihodom gasilcev PGD Borovnica sta ji iz jame pomagala gasilec in mimoidoči občan. Gasilci so občanko oskrbeli in jo predali reševalcem NMP Ljubljana.