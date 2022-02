Čez nekaj dni bo minilo celo desetletje od smrti 21-letnega Jureta Erjavca s Sel pri Dolenjskih Toplicah. Da je šlo za enega najbolj krutih umorov pri nas, se je izkazalo dve leti in pol po Juretovem skrivnostnem izginotju. Njegovo truplo so našli v zaklenjenem vodnjaku v Bereči vasi pri Suhorju. Miran Plut z Jugorja pri Metliki ga je 24. februarja 2012 hladnokrvno ustrelil v gozdu med Birčno vasjo in Velikim Podljubnom, truplo zavil v folijo, naložil v prtljažnik avta in ga odpeljal do vodnjaka, kamor ga je odvrgel, polil s kislino in vodnjak zaklenil. Ni priznal umora, ni priznal vlomov. Č...