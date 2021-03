Jureta Koširja ne boste prepoznali (VIDEO)

Smučarska legendase je v minulih dneh preizkusil v petju in plesu v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Nastopil je v maski čuka.Jure je na nastopu dal vse od sebe, kar se je videlo, ko je ves prepoten snel masko, a ga je kljub vsemu doletel komentar, da nima ritma. Po nastopu v maski je priznal, da ni dober plesalec, da pa se je naučil nekaj korakov. Med petjem se je slišalo tudi, da ne zna peti: »To pa ni pevec,« so komentirali. Na ta račun se je Jure nasmejal tudi na instagramu, kjer je objavil posnetek svojega nastopa.Nam je bil Juretov nastop nadvse všeč in niti za trenutek nismo podvomili, da ga ne bi odpel nekdo, ki se je v preteklosti že preizkusil v pevskih vodah s pesmijo Včasih smučam hit', včasih pa počas'.