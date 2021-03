Junaško jo je rešil iz ledenega jezera

Kranjskogorec Blaž Svetlin, policist Policijske postaje Bled in dvakratni nosilec medalje za hrabrost in požrtvovalnost, je v petek spet rešil življenje. Policija je o dogodku sporočila: »V petek dopoldne se je v Blejskem jezeru utapljala oseba. Iz vode so jo rešili blejski policisti in gasilci ter domačin s čolnom. Eden od policistov je brez odlašanja skočil v ledeno mrzlo jezero in osebo držal nad gladino do prihoda čolna, kamor sta jo povlekla skupaj z domačinom. Pri iznosu zelo podhlajene osebe iz vode so pomagali tudi blejski gasilci. Prispeli so tudi reševalci NMP Bled in osebo pre...