Junak iz zavetišča rešil lastnika: Jure in Urška bi se lahko v požaru zastrupila

V noči na prejšnji petek, ura je bila nekaj minut pred drugo zjutraj, se je oglasil pozivnik članom Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Štore, ki so prvi odhiteli na pomoč v Kompole. Obveščeni so bili, da je zagorelo v kurilnici ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš. Na intervenciji so se jim pridružili gasilci PGD Prožinska vas.

»Preden smo se odpeljali, smo se opremili z dihalnimi aparati, saj nismo vedeli, kaj nas čaka. Šele ko smo šli v hišo, smo ugotovili, da je hiša vsa v dimu. Ogenj smo uspešno pogasili, a seveda je nastala precejšnja škoda,« nam je dan po intervenciji povedal gasilec PGD Štore Siniša Lazić.

Članice DPMŽ Celje z gasilcem PGD Štore Sinišo Lazićem, ki so junaškemu kužku Jacku podarili nekaj priboljškov. FOTO: DpmŽ Celje

Mešanček Jack je preprečil tragedijo. FOTO: Pgd

»Na koncu, ko smo intervencijo končali, pa nam je stanovalka povedala, da ju je s partnerjem zbudil pes, ki je tako dolgo ropotal po vratih spalnice, da ju je zbudil. Priznam, da me je to ganilo in presenetilo obenem. Očitno je pes čutil, da jima preti nevarnost,« nam je povedal Lazić, ki je gasilec že četrt stoletja, a česa podobnega še ni doživel. »Pa sem bil prisoten na tako rekoč 99 odstotkih intervencij,« še doda. Na leto jih ima PGD Štore okoli 20. »Če pes ne bi povzročal hrupa, bi se lahko njegova lastnika med spanjem zastrupila z ogljikovim monoksidom, zanju bi bilo to lahko tudi usodno,« nam je še povedal Lazić.

Za nagrado – priboljški

Na junaško gesto Jacka, ki je mešanček z nemško dogo, nas je opozorila podpredsednica Društva proti mučenju živali (DPMŽ) Celje Verica Skok, ki se je odločila, da junaku Jacku, ki naj bi ga lastnika pred devetimi leti posvojila v zavetišču, v znak zahvale za njegovo junaško dejanje podarijo nekaj priboljškov.

9 let je minilo, odkar sta mešančka posvojila iz zavetišča.

Gašenja z gasilnim aparatom se je stanovalec lotil sam, kmalu pa so na pomoč prihiteli gasilci (fotografija je simbolična). FOTO: Juraj Kral/Getty Images

»V Kompole smo se odpeljali v soboto dopoldan, skupaj z gasilcem Sinišo in še dvema članicama našega društva Zvezdano in Darinko. Žal lastnikov Jacka, ki je bil ob našem obisku nekoliko zadržan in se nam ni upal približati, ni bilo doma. Po vsej verjetnosti je bil dogodek zanj stresen in je vse prišlo za njim,« je po obisku dejala Verica Skok.

Da ju je malo pred drugo uro zjutraj zbudil prav Jack, nam je potrdil tudi Jure Štor, ki s partnerico Urško živi v hiši, v kateri je zagorelo. »Ropotal je po vratih z ovratnikom, ki ga mora nositi, ker ga je pred dnevi ugriznil drug pes. Ko sva se zbudila, je bila hiša že vsa v dimu,« je dejal Jure, ki se je gašenja z gasilnim aparatom sprva lotil sam, kmalu pa so na pomoč, kot rečno, prihiteli gasilci iz Štor in nato še Prožinske vasi.