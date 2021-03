Julija skoraj že odslužila kazen

»Želela bi stopiti v stik z vami glede vaše že objavljene zgodbe glede Sebastjana Colariča, ki je pred štirimi leti ustrelil dekle Saro Veber. Sva starša Julije, to je trenutno Sebastjanovo dekle, ki ji je s svojo materjo, predvidevamo, storil hudo poškodbeno dejanje, za kar je tudi trenutno v priporu. Najprej sta jo zavarovala za visoko odškodnino. Želiva, da se zadeva čim prej razčisti in da se ne zaključi kakor pri Sari, zato bi vključila tudi vas. Prosim, če pokličete. Lp, obupani in prestrašeni starši,« je 8. marca 2019 na spletni naslov spodaj podpisane prišlo sporočilo Monik...