Akterji zadeve Odžagana roka so na procesu kar tekmovali, kateri bo bolj lagal, potem pa so jo po nenadnem priznanju krivde odnesli z milimi kaznimi. Julija Adlešič je večino od 19 mesecev prisojenih ji zapahov že preždela v pravem in hišnem priporu, toda nekaj dni obveznega bivanja v ječi ji je še preostalo. V nedavnem pogovoru za Nedeljske novice je sicer dejala: »Pravnomočna sodba je zdaj zame res dokončen zaključek tega obdobja. Ne želim se več ozirati in premlevati preteklosti, želim se osredotočiti na pozitivno prihodnost.« Toda očitno je pozabila, da se vsaj za kratek čas še...