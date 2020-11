Julij po eksploziji je izkrvavel

Optimistična Ksenija Benedetti: Do zdravja z objemi in pogovori

Druga karantena in nezadržno širjenje novega koronavirusa sta marsikoga spravila ob pamet, zato ljudje iščejo načine, da bi ostali zdravi, predvsem pa pozitivno naravnani. Strokovnjakinja za komuniciranje in protokol Ksenija Benedetti daje velik poudarek zdravi prehrani in vitaminom, ki jih redno uživa, vendar meni, da brez optimizma in dobre volje človek ne more ostati zdrav, predvsem pa