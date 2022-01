»Ko smo prišli na kraj požara, je bil ogenj tako močan, da ni bilo mogoče vstopiti v notranjost. Med gašenjem z balkona smo sicer poskušali odpreti vrata, a so nas ognjeni zublji dobesedno odrinili. Kmalu je prišel še sosed in povedal, da je možno, da je v prostoru ena oseba,« jutro po uničujočem požaru pripovedujeta gasilca Matija Turk in Gregor Gorenc, člana Prostovoljnega gasilskega društva Dolž. Oba sta gasila, prav tako sta bila zjutraj na požarni straži. Zgodilo se je na vinski gorici Šmiklavž, po domače temu območju rečejo Ještovci. Tu med vinogradi so večinoma zidanice, tu...