Joj, kaj se je okoli 23. ure zgodilo v Tivoliju: na koncu odšel še z enim moškim

Včeraj, okoli 23. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o ropu v Tivoliju. Ugotovljeno je bilo, da je neznani moški pristopil do oškodovanca in od njega zahteval denar. Ker ga ni dobil je oškodovanca udaril in mu odtujil mobilni telefon nato pa s kraja zbežal.

Opis

Kot sporočajo s policije, gre za moškega črnih las, oblečen v temno bundo, s kraja je odšel z moškim, starim med 30 in 40 let, daljših svetlih las, oblečenim v modro bundo, ki je med dejanjem stal v bližini. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preteklih 24 ur na območju PU Ljubljana

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1254 klicev, 363 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 126 nanašalo na kriminaliteto, 99 na javni red in mir, ter 114 na prometno varnost.