Jezna žena ga ni spustila domov, zato je norel pred blokom

Ob pol štirih ponoči so bili policisti zaprošeni za intervencijo na Gosposvetski cesti v Mariboru, kjer je mlajši moški z vpitjem motil nočni mir in počitek drugih stanovalcev. Policisti so ugotovili, da je prišel pozno domov, zato mu partnerica ni odprla vrat in ga ni spustila v stanovanje. Policisti so mu izrekli opozorilo.

Ni odnehal

Opozorilo pa ni zaleglo, saj so policisti čez slabo uro morali ponovno intervenirati. Tokrat so mu izdali plačilni nalog. Partnerica ga je le spustila v stanovanje, kjer pa se je z njo sprl, vpil, brcal v vrata v stanovanju in na tla metal različne predmete. Upošteval ni niti policistov, ki so intervenirali še tretjič in ga pridržali. Tudi za te kršitve bo prejel plačilni nalog.

