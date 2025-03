Jeseniški policisti prijeli 36-letnega osumljenca za vlom in rop

Jeseniški policisti so pred dnevi uspešno zaključili kriminalistično preiskavo in prijeli 36-letnega slovenskega državljana, ki je utemeljeno osumljen dveh kaznivih dejanj – vloma v gostinski lokal in ropa prodajalne. Obe dejanji sta bili storjeni na območju Jesenic.

Po ugotovitvah preiskave je osumljeni v ponedeljek, 17. februarja 2025, nekaj pred 2. uro zjutraj nasilno vstopil v gostinski objekt skozi okno. Iz notranjosti si je protipravno prilastil približno 200 evrov gotovine in večjo količino pijače. Pri tem je povzročil tudi premoženjsko škodo, ki po nestrokovni oceni presega tisoč evrov. O tem dogodku je Policijska uprava Kranj poročala 18. februarja 2025.

Rop prodajalne

Drugo kaznivo dejanje se je zgodilo v torek, 25. februarja 2025, okoli 10.30. Osumljeni je vstopil v prodajalno, pristopil do blagajne in od prodajalke zahteval denar. Pri tem je grozil z nevarnim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj več kot 300 evrov, nato pa pobegnil.

Kljub hitremu odzivu policije in napotitvi več patrulj na kraj dogodka osumljenega takrat niso izsledili. Pri ropu k sreči ni bil nihče poškodovan. O tem dogodku je Policijska uprava Kranj poročala 26. februarja 2025.

Privedba in pripor

Policisti so osumljenega prijeli, mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kranju. Na predlog okrožne državne tožilke je bil zanj odrejen pripor. Osumljeni je bil že v preteklosti obravnavan zaradi podobnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Policija še naprej zbira obvestila o morebitnih dodatnih kaznivih dejanjih ali oškodovancih.

Za kaznivo dejanje velike tatvine, opredeljeno v 1. točki prvega odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), je predvidena zaporna kazen do pet let. Za kaznivo dejanje ropa, opredeljeno v prvem odstavku 206. člena KZ-1, pa je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.