Je to mogoče? Spet kraja, a tokrat na drugem koncu Slovenije

Pred dobrim tednom dni smo poročali, da so neznanci v Kopru ukradli šest labodjih mladičkov . V nedeljo pa se je nekaj podobnega zgodilo v Miklavžu na Dravskem polju.Kot pišejo na strani Društva za zaščito živali na facebooku, so izginili mladički labodje družine (nelektorirano). »Zjutraj so bili še videni, izginili naj bi med 7.- 8. uro! Bilo je sedem mladičkov. Ostala sta ata in mama labod, ki neutolažljivo kličeta mladiče. Sum je, da so mladiči ukradeni.«