Je požar nastal zaradi samovžiga nakopičenih odpadkov?

Slabih pet mesecev zatem, ko so v Centru za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) pripravili regijsko gasilsko vajo po scenariju, da je zagorelo med odloženimi odpadki, je včeraj šlo zares. Zaradi ognjenih zubljev, ki so izbruhnili na deponiji in v hali, kjer v Ceropu skladiščijo gorljive odpadke iz pločevine in plastike, ki so namenjeni sežigu, so ob 1.42 najprej na pomoč poklicali prostovoljne gasilce z Vaneče. Da je zagorelo, je na toplotni kameri prvi opazil varnostnik, saj v centru deluje 24-urno fizično varovanje.

Alarm je nato dosegel še društva iz Občine Puconci ter gasilce iz občin Murska Sobota, Moravske Toplice in Gornji Petrovci. Najprej je obsežno intervencijo vodil Drago Jošar, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Vaneča, nato je poveljevanje prevzel Vlado Vlaj, poveljnik Gasilske zveze Puconci. Prekaljeni gasilski častnik je v gasilskem posredovanju vodil 94 gasilcev iz 18 društev. Nekateri med njimi so bili na požarišču še včeraj popoldne. Gasilci so zaradi gašenja žarišč in vzpostavitve požarne straže v centru za ravnanje z odpadki na položajih ostali še v noči na torek.

Vlado Vlaj, poveljnik Gasilske zveze Puconci, je dejal, da je bila intervencija zelo zahtevna. Foto: Andrej Bedek

18 GASILSKIH DRUŠTEV je posredovalo.

Vlaj je povedal, da je bila intervencija zelo zahtevna in da jim je nekaj težav povzročal veter, ki je razpihoval požarišče. Da so po štirih urah omejili požar, ki je zajel tudi notranjost skladiščne hale in celice sončne elektrarne na njeni strehi, so gasilci porabili veliko vode, ki so jo dovažali s cisternami. Pri gašenju so morali uporabljati dihalne aparate, saj so se sproščali plini, vil se je tudi gost dim.

Več prašnih delcev

Član štaba civilne zaščite puconske občine Borut Andrejek je dejal, da so občane pozvali, naj ne odpirajo oken in hodijo na prosto, če to ni nujno. Že dopoldne so pripadniki mobilne enote ekološkega laboratorija namreč opravili prve meritve in dognali, da je bila v neposredni bližini centra in vasi Vaneča vrednost prašnih delcev PM 10 v razponu od 85 do 100, kar pomeni slabo kakovost zraka in nevarnost za zdravje, predvsem otrok, starejših in ljudi, ki imajo težave z dihanjem. Andrejek je napovedal, da bodo meritve zraka predvidoma opravljali tudi danes in jutri.

V veliko pomoč je bila gasilcem sodobna avtomobilska lestev Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota.

Kriminalisti in forenzični tehniki Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so včeraj na prizorišču v Puconcih še iskali vzroke požara. Vse kaže, da je šlo za samovžig nakopičenih odpadkov. Direktorica Ceropa Simona Biro pa je povedala le, da bo šele po povsem končani gasilski intervenciji in policijski preiskavi znanega kaj več, tudi to, kolikšna bo škoda. Ta bi bila lahko zelo visoka.

Edina prava sežigalnica v Sloveniji obstaja le v Toplarni Celje.

Birova je opozorila, da je požar v njihovem centru opomnil na neurejeno področje sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov, to je v pristojnosti države. Edina prava sežigalnica v Sloveniji obstaja le v Toplarni Celje, ki pa po njenih podatkih pokriva le okoli 15 odstotkov vseh potreb. Cerop in drugi regijski centri za odpadke zato tovrstne odpadke vozijo na sežig v tujino.