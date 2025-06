Je bil požar pri trgovskem centru v Novem mestu podtaknjen? (VIDEO)

Poročali smo že, da je v četrtek zagorelo pri trgovskem centru na Belokranjski cesti v Novem mestu. Na kraj so napotili policiste, ki so kraj zavarovali. Poklicni gasilci GRC NM in gasilci okoliških društev so ogenj pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 30000 evrov škode.

Požar podtaknjen?

Policisti so opravil ogled kraja, zbrali potrebna obvestila in ugotovili, da je zagorelo na mestu, kjer skladiščijo odpadke. Požar se je nato razširil in poškodoval vsaj 20 dostavnih vozičkov, 3 hladilnike, video nadzorno kamero, zadnja vrata prodajalne ter 100 kvadratnih metrov fasade in nadstrešek.

Ker je podan sum, da bil ogenj podtaknjem in s tem storjeno kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede okoliščin dogodka.