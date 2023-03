Javnost v šoku: nočni požar v Celju podtaknjen?! (FOTO)

»Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je vzrok požara najverjetneje posledica kaznivega dejanja.« To so po nočnem požaru gostinskega objekta na sejmišču Golovec sporočili s Policijske uprave Celje.

Poročajo, da je materialna škoda velika, vendar višina še ni natančno znana.

»Policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo obvestila in dokaze ter preverjajo okoliščine o sumu kaznivega dejanja, vendar zaradi interesa preiskave več podatkov ta trenutek ne moremo posredovati,« so zaključili.

Že dopoldne smo poročali, da je zagorelo kmalu po 1. uri ponoči. »Ogenj je zajel steno nad lokalom in del strehe objekta. Gasilci PGE Celje, PGD Celje Gaberje, Škofja vas, Ostrožno, Ljubečna, Trnovlje, Teharje in Lopata so preprečili nadaljnje širjenje ognja na streho in sončno elektrarno na njej, požar pogasili, sanirali požarišče ter objekt prezračili in pregledali. Poslovni del objekta je ostal nepoškodovan,« je poročala uprava za zaščito in reševanje.

