Jasno trpinčil že pred umorom: Kdo bo hčerki razložil, da mamice ni več?

»Jasna Gorenjc je bila zelo cenjena in priljubljena sodelavka. Vsak posameznik se je oziroma se bo poslovil od nje na svoj način,« nam je povedal Marko Eržen, pomočnik tajnika za študijske zadeve na naravoslovnotehniški fakulteti – NTF v Ljubljani. Gorenjčeva je bila zaposlena na tamkajšnjem referatu in so jo imeli tudi študenti v čislih: »Ves čas je bila zelo prijazna in nasmejana. Vedno je pomagala, če je bilo treba kaj urediti.« Prav zato je bil konec prejšnjega tedna za vse velik šok, ko so izvedeli, da je umrla nasilne smrti. Njen 44-letni mož Žarko Gorenjc s...