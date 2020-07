Na Dolenjskem ugrabitev, to sta med vožnjo počela žrtvi

Odvzeli prostost

Policisti PU Novo mesto so bili 22. junija v dopoldanskih urah obveščeni, da naj bi v okolici Šentjerneja neznanci ugrabili oškodovanca in ga oropali O dogodku in opisu osumljencev oziroma vozila je OKC takoj seznanili vse patrulje na širšem območju in policisti so na avtocesti kmalu izsledili in ustavili avtomobil znamke BMW koprskih registrskih oznak.Zaradi suma storitve kaznivih dejanj ugrabitve, ropa in izsiljevanja so odvzeli prostost 41- in 36-letnemu osumljencu z območja Ljubljane. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca na parkirnem prostoru v okolici Šentjerneja z uporabo grožnje in s fizično silo oškodovanca spravila v osebni avtomobil. Med vožnjo sta ga pretepala, mu grozila, ga oropala in mu odtujila denar in mobilni telefon. Od oškodovanca sta zahtevala, da jima v naslednjih dneh izroči še večjo vsoto denarja, v nasprotnem primeru pa ga bosta pretepla in poškodovala. Kasneje sta poškodovano žrtev izpustila in se odpeljala s kraja kaznivega dejanja.Med preiskavo so kriminalisti še ugotovili, da sta osumljenca s pretvezo zvabila oškodovanca na kraj dogodka, motiv za kazniva dejanja pa bil dolžniško-upniško razmerje.Kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju obema odredil pripor, poroča novomeška policijska uprava.