28-letni državljan Bosne in Hercegovine Jasmin Bijelić je očitno spoznal, da se je znašel v brezizhodnem položaju, potem ko je njegov kompanjon pred dnevi prostodušno priznal, da sta v garaži groze več ur zverinsko mučila žensko. Na srečanju z novogoriško okrožno kazensko sodnico Andrejko Luznik je namreč 41-letni Denis Domazet zavekal, da je res sodeloval pri pretepanju Barbare Bavdaž: »Pijan sem bil in zadet, ne vem, kako se je to sploh zgodilo.« Bijelić pa je tedaj trmasto vztrajal, da se Novogoričanke ni niti dotaknil. Oba naj bi bila zadeta Toda tožilstvo je prepričano, da ...