Janša spet manjkal, znana bo sodba zaradi razžalitve novinark

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča bo v petek ob 13. uri izrekel sodbo predsedniku SDS in premierju Janezu Janši zaradi očitkov o razžalitvi novinark RTV Slovenija. Pooblaščenec novinark Stojan Zdolšek je v zaključnih besedah ocenil, da je Janši očitano kaznivo dejanje dokazano. Janšev zagovornik Franci Matoz meni drugače.

Zdolšek je tudi dejal, da je šlo za zelo žaljiv zapis Janše na Twitterju, ki je vseboval negativno vrednostno oceno. Meni tudi, da je Janša z zapisom novinarki RTV Slovenija Mojco Šetinc Pašek in Eugenijo Carl označil kot moralno propadli osebi. »Janša je storil težko kaznivo dejanja zoper čast in dobro ime novinark,« je še dejal Zdolšek.

Matoz se je v zaključnih besedah vprašal, na kakšen način sta se novinarki prepoznali v Janševem tvitu. Ocenil je, da povprečni bralec ob branju tvita ni mogel vedeti, da gre prav za omenjeni novinarki. Po Matozovih besedah sta novinarki sami omogočili, da je javnost postala pozorna na Janšev tvit.

Janše ni bilo na obravnavi

Janša, ki ga tudi danes ni bilo na obravnavi, je že na prvem sojenju leta 2018 pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na »neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.«. Kot je takrat dejal v zagovoru, ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo. Tožnici pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.

Celjsko okrožno sodišče je Janšo v prvem postopku nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Nato pa je višje sodišče sodbo razveljavilo.

Okrajno sodišče še naložilo odškodnino

Obe novinarki sta sicer Janšo zaradi omenjenega tvita tožili tudi odškodninsko. Celjsko višje sodišče je tako maja 2020 potrdilo sodbo velenjskega okrajnega sodišča o odškodnini Carlovi v višini 6000 evrov in Janši naložilo tudi povrnitev stroškov pravdnega postopka.

Vrhovno sodišče je nato v ločenih postopkih zavrnilo Janševo zahtevo za revizijo postopka, v katerem je višje sodišče pritrdilo Carlovi, ugodilo pa njegovi zahtevi za revizijo v primeru Šetinc Paškove, ki ji je celjsko višje sodišče prav tako pritrdilo. Po sodbi vrhovnega sodišča je Šetinc Paškova vložila pritožbo na ustavno sodišče.