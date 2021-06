Janša prišel na sodišče in se soočil z novinarkama

Mojca Šetinc Pašek (levo) in Eugenija Carl zasebno tožita Janeza Janšo zaradi tvita, ki ga je objavil marca 2016. FOTO: Špela Kuralt, Delo



Matoz podal 25 dokaznih predlogov, sojenje se bo nadaljevalo



Carlova: Obramba se trudi diskvalificirati in diskreditirati moje novinarsko delo

Višje sodišče v Celju je prvotno sodno razveljavilo, ker je nadomestno sodnico porotnico na prvostopenjski obravnavi imenovala nepooblaščena oseba, še preden je bila prvotna porotnica razrešena. Novo sojenje na sodišču prve stopnje pa mora po sklepu višjega sodišča potekati pred popolnoma spremenjenim senatom.



Celjsko okrožno sodišče je Janšo sicer v prvem postopku zaradi razžalitve omenjenih novinark nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Naložilo mu je tudi plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.

Na Okrožnem sodišču v Celju se je danes začelo ponovno sojenje predsedniku SDS in premierjuzaradi očitkov o razžalitvi novinark Radiotelevizije Slovenija. Celjsko višje sodišče je namreč leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janšo zaradi razžalitve obsodilo na pogojno zaporno kazen, in jo vrnilo v novo sojenje.Janša je danes dejal, da ostaja pri prvotnem zagovoru, ki ga je podal na prvem sojenju leta 2018. V predvajanem posnetku takratnega zagovora je dejal, da so tožbe zoper njega absurdne, saj je njegov zapis na tvitu iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na »neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.«, videlo le okoli 100 ljudi.Poudaril je, da je novinarka TV Slovenijav prispevku o članih Facebook skupine Legija smrti, ki je bil predvajan marca leta 2016, izrekla kopico laži o članih SDS, vse to pa pod mentorstvom takratne urednice informativnega programa na TV Slovenija MojceZa Janšo je bil prispevek Carlove kaplja čez rob. Skupaj s Šetinc Paškovo sta sejali sovraštvo do drugače mislečih, je takrat dejal. Janša tudi ne verjame, da sta novinarki v njegovem tvitu prepoznali očitek spolne prostitucije, očital pa jim je večletno negativno poročanje o stranki SDS, katere predsednik je.V prvotnem zagovoru je Janša še ocenil, da je bil zaradi omenjenega tvita pogrom nad njim in ne nad novinarkami.Pri prvotnih zagovorih sta vztrajali tudi Carlova in Šetinc Paškova. Kot je leta 2018 dejala Carlova, je bil Janšev tvit zanjo groba žalitev in ne kritika novinarskega dela. Šlo je po njenih besedah za njeno ponižanje in žaljenje v javnosti, Janša pa je vse to storil naklepno. Njegovo izjavo, da je tvit videlo okoli 100 ljudi, je v prvotnem zagovoru označila za sprenevedanje.Carlovo je tudi prizadelo, da jo je Janša poimenoval cenena vlačuga. Niti kraljica Elizabeta ne bi mogla prenesti takšnih besed, je bila prepričana Carlova.Šetinc Paškova je v zagovoru leta 2018 zavrnila Janševe navedbe, da ga je s svojimi prispevki žalila in blatila. Dejala je, da jo je Janša prizadel kot žensko, njegov tvit pa je razumela kot grožnjo njenemu novinarskemu delu. Zavrnila je tudi navedbe Janše, da je bila na mesto urednice politično nastavljena.Dodala je še, da je Janša izvajal grobe pritiske na novinarje ter da ni mogla verjeti, da je sposoben takšnega gnusnega zapisa.Janšev zagovornikje danes podal 25 dokaznih predlogov, pooblaščenec novinarkpa je tudi vložil nekaj novih listinskih dokazov, do katerih se zdaj mora opredeliti sodni senat. Sojenje pa se bo predvidoma nadaljevalo 29. junija brez navzočnosti Janše.2Carlova je danes za STA povedala, da se je na današnjem sojenju jasno pokazalo, v katero smer bo šel obtoženi, torej v diskvalifikacijo in diskreditacijo njenega novinarskega dela ter v obrat prizme, da je žrtev tvita Janša in ne novinarki.Šetinc Paškova se je strinjala z oceno Carlove in dodala, da je tako že bilo na prvem sojenju, ko je Matoz podal dokaze, ki z žaljivim tvitom niso imeli nobene zveze.