Jani Debelak pravi, da je bilo zdravljenje na psihiatrični kliniki nezakonito

Jani Debelak s Senovega pri Krškem, ki že več let prebiva v Ljubljani, zatrjuje, da ne trpi za shizofrenijo. V Univerzitetni psihiatrični kliniki (UPK) Ljubljana naj bi ga med letoma 2020 in 2021 zdravili proti njegovi volji in z napačnimi zdravili, ki naj bi povzročala resne stranske učinke.

Ob tem naj bi mu bila tudi večkrat protipravno odvzeta prostost, trdi. »Predhodna mnenja in izvidi strokovnjakov psihiatrične stroke dokazujejo, da se nikoli nisem zdravil zaradi shizofrenije,« svojo izpoved začenja Debelak. »Zdravili so me prisilno, brez moje privolitve, zato je bilo to nezakonito.« Ta mesec je prek svojih pooblaščencev, odvetnikov Iztoka Drozdeka in Renate Jakič, zato na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil tožbo.

300 tisoč evrov odškodnine z obrestmi zahteva.

Jani Debelak se ne strinja z diagnozo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kliniki nekdanji gostinec v tožbi očita, da naj bi mu brez ustreznih preiskav, v nasprotju z dobrimi medicinskimi praksami in brez zadostne klinične podlage, postavili napačno diagnozo. »Neutemeljeno sem bil diagnosticiran kot duševno bolan, zaradi česar sem trpel duševne in fizične bolečine. Zaradi prisilnega dajanja močnih zdravil, tadola in moditena, sem utrpel psihično škodo. Povzročila so hude stranske učinke, poslabšanje psihičnega stanja ter telesne težave.«

Vseskozi naj bi ga spraševali in ga prepričevali, da mu v glavi govorijo glasovi. Zaradi stigmatizacije, strahu ter sprememb v družinskem in poklicnem življenju naj bi bila prizadeta tudi kakovost njegovega življenja.

Nečloveško ravnanje

Sogovornik zatrjuje še, da je bil med hospitalizacijo deležen žaljivega in neprimernega odnosa medicinskega osebja – po njegovih besedah naj bi z njim ravnali »nečloveško«, eden od zaposlenih naj bi ga celo fizično napadel. »Niso mi razložili namena ali učinka terapij in zdravljenja, moje prošnje so bile prezrte. Nihče me ni želel poslušati ali vzpostaviti komunikacije, zato sem se počutil kot objekt. Ko sem omenil ustavne pravice, so se mi posmehovali,« pravi Debelak. Po njegovih besedah je vse to povzročilo hudo čustveno stisko, poslabšanje zdravstvenega stanja in potrebo po dodatnem zdravljenju v drugi ustanovi.

Še vedno ga je strah, da bi ga lahko brez pravega razloga znova prisilno hospitalizirali in zdravili. FOTO: Blaž Samec

»V času več hospitalizacij sem močno psihično trpel. Doživljal sem občutke tesnobe, razočaranja, manjvrednosti, obupa, jeze, nemoči, krivice in strahu. Duševne stiske so se nadaljevale tudi po odpustu s prisilnega zdravljenja. Za nekaj časa sem se umaknil v Srbijo. Še danes me je strah, da bi me lahko brez pravega razloga znova prisilno hospitalizirali in zdravili,« pravi Debelak, ki se opisuje kot nenasilen in miroljuben človek, ki ima rad glasbo in ples. Zaradi domnevnih kršitev Ustave, zakona o duševnem zdravju in o pacientovih pravicah ter Evropske konvencije o človekovih pravicah od klinike zahteva 300 tisoč evrov odškodnine z obrestmi za nepremoženjsko škodo.

»Vsako pritožbo pacientov obravnavamo sproti in si prizadevamo za njeno ustrezno rešitev. V zvezi s tožbo in zneskom, ki ga omenjate, nimamo razpoložljivih podatkov, zato zadeve ne moremo komentirati,« pa so nam glede očitkov in tožbe na kratko odgovorili iz tajništva direktorja tožene klinike.