Janeza je stisnil traktor do smrti, Jože pa na zatožni klopi

Predlagajo rekonstrukcijo

Ni še znano, kdaj se bo začelo sojenje obtoženemu.

»Razumel sem obtožnico, a se z njo ne strinjam, policaji so veliko svojih besed dodali,« je sodniku, ki ga je zanimalo, ali obtoženi razume, kar se mu očita, dejal 43-letniiz Gorenje vasi pri Zagorju ob Savi. Pričakovano ni priznal krivde za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti. Lovrenčiču tožilstvo očita, da je kriv za traktorsko nesrečo, v kateri je 8. marca lani okoli 17. 20 umrl 62-letniiz Zagorja ob Savi.Tistega dne je Jože spravljal les, enega od hlodov je imel pripetega na vitel, Janez pa je stal v neposredni bližini traktorja, v njegovem delovnem območju. Kot piše v obtožnici, je Jože vedel, da je Janez pod vplivom alkohola kot običajno, in se je tudi majal ter bil bled v obraz. Za nameček 62-letnik ni bil vešč tega dela, pa tudi sicer je bil poznan kot nerodnež, ki se je večkrat poškodoval, ko sta z Jožetom kaj delala. Janez je potegnil vrv, ki aktivira vitel, Jože pa je medtem zapeljal s traktorjem naprej, čeprav je Janeza videl. Traktor se je zaradi dveh sil, ki sta delovali nanj, nagnil v desno in prevrnil na Janeza, ki je pred tem padel na deblo. Stisnilo mu je prsni koš, zaradi česar je umrl. Tožilstvo je prepričano, da bi se obtoženi mogel in moral zavedati, da je delo na strmem terenu izjemno nevarno, in da se lahko zgodi nesreča.Obtoženčev zagovornik, odvetnik, je sodišču na predobravnavnem naroku predlagal rekonstrukcijo, s katero bi lahko ugotovili natančen potek dogodkov, prisostvoval pa naj bi ji tudi izvedenec za preiskavo prometnih nesreč, ki je za potrebe tega postopka že izdelal mnenje. Obramba je opozorila, da je situacija v obtožnici opisana napačno in da ni šlo za vlečenje bremena oziroma »privlačenje« z vitlom. Obtoženi naj bi hotel le premakniti traktor naprej, da bi tako odvil jeklenico, in nato na drugem mestu zasidral traktor. »Ravnanje Janeza Lipovška ni spadalo v okvir delovanja procesa spravila lesa, šlo je za nepotrebno ravnanje, ki je škodilo delovnemu procesu,« je dejal odvetnik. Tožilstvo se bo o potrebnosti tega dokaznega predloga izjasnilo po zagovoru obtoženega, v katerem bo ta opisal več podrobnosti dogajanja tega dne.Kdaj bo Jože Lovrenčič imel to priložnost, še ni jasno, saj datum glavne obravnave, med katero naj bi poleg izvedenca zaslišali več prič, še ni znan. Je pa za naš časopis spregovoril po tragičnem dogodku. Kot nam je pripovedoval, se mu je pri spravilu lesa Lipovšek pridružil nekaj minut pred nesrečo, povsem nenapovedano. Po njegovih besedah se je Janez približal traktorju in v nekem trenutku, morda v želji, da bi pomagal, potegnil vrvico. Traktor se je začel premikati nazaj, Jože pa je Janezu, ki ga zaradi neravnega terena ni mogel videti v celoti, trikrat zavpil »Spusti!«, a je bilo že prepozno. Traktor je v hipu postal nestabilen, se prevrnil in ob hlod do smrti stisnil nesrečnega Lipovška. V tistih nekaj sekundah je Jožetu uspelo ubežati nevarnosti, saj je bil, kot je povedal, še toliko priseben, da je ugasnil motor in čez zadnjo stran traktorja, skozi okno, skočil ven. Če tam pred časom ne bi odstranil stekla, bi bilo vprašanje, kako bi se zgodba končala tudi v njegovem primeru, smo izvedeli.Kot smo že pisali, so pokojnega domačini poznali kot prijetnega možakarja s črno baretko na glavi, ki je večkrat na teden kar peš prišel v Gorenjo vas pod Kumom v svoj vikend. Velikokrat se je do odcepa z glavne ceste do Podkuma za v Gorenjo vas pripeljal z avtobusom, zgodilo se je tudi, da je pripešačil iz Zagorja ob Savi, kjer je živel z ženo. Tistega dne je prišel, Jožetu v samokolnici pred domačijo pustil »nekaj za švasat« in hkrati Jožetovi mami še voščil za osmi marec. Nato se je odpravil do Jožeta, a žal se je zgodila tragedija.