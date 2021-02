Janez policistom povedal, da bo moril (FOTO)

Janez Šesek iz Podroj nad Šmartnim pri Litiji je brezbrižno sprejel novico, da bo moral zaradi umora nekdanje tašče Marije Hace sedeti kar 26 let, menil je celo, da si zasluži najstrožjo kazen, torej 30 let zapora. »Za ta staro, ki je pod zemljo, mi je popolnoma vseeno. Še enkrat bi naredil isto,« je hladnokrvno dejal. Še tri leta bivanja za rešetkami pa mu pretijo zaradi nasilništva nad Marijino hčerko, njegovo nekdanjo partnerico Jeleno, toda očitke na svoj račun odločno zavrača. 21 ran je z nožema prizadejal tašči. Za umor so ob dejanju 50-letniku sodili v Ljubljani, za nasilje...