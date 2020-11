Jan pijan in zadet ubil dva pešca

Kdor ob storitvi kaznivega dejanja ni prišteven, ni kriv, veleva zakon. Vendar pa vselej ni tako. Imeli smo primer zdaj 35-letnega Mariborčana Jana Korošca, ki se je napil in zadrogiral, potem pa je sedel za volan avtomobila in ubil dva človeka. Čeprav je imel v sebi toliko alkohola in mamil, da je bil po mnenju psihiatrov neprišteven, je zanj veljalo: kriv je storilec kaznivega dejanja, ki si je z uporabo alkohola, drog ali kako drugače sam povzročil neprištevnost.Na okrožni kazenski sodniji so Korošca obsodili na sedem let in osem mesecev zapora, sodba pa je zdaj padla na pritožbenem sodišču, ki jo je razveljavilo in ...