V soboto ob 15.52 so v Divači pri vrtači Risnik zaradi suma na samomor policisti zaprosili za pomoč pri pregledu terena.

Jamarji JRS RC Sežana, Postojna in Tolmin so pregledali teren in našli mrtvo osebo.

Preminulo osebo so jamarji s pomočjo vrvne tehnike dvignili iz vrtače. Pomoč pri reševanju so jamarjem nudili gasilci PGD Divača, Senožeče in ZGRS Sežana.