Matej tik pred tragično nesrečo posnel še zadnjo fotografijo svojih otrok (FOTO)

Žalost do neba in še čez! Težko je verjeti, kako se lahko kot hišica iz kart v rahlem vetrcu v nič spremeni vsa prihodnost mlade družine, kako v trenutku za vedno utihneta otroški smeh in vesela razigranost, v delčku sekunde neznano kam odplavajo vsi načrti, izginejo vsa sladka pričakovanja. Tragedija, ki se je v petek nekaj po tretji uri popoldne zgodila na nekdanji hitri cesti med Novim mestom in Trebnjim, je vzela štiri življenja, tudi dveh otrok; 9-letne Mie in 6-letnega Nika.Malčka sta tisto popoldne tako radostna, razposajena in polna pričakovanj zaradi vikenda, ki bi ga preživela z očetom, sedla v avto »najboljšega ...