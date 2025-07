Jadralni zmajar med usposabljanjem trčil v stavbo in izgubil zavest, z njim je hudo

V sredo popoldan so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni, da se je na travnati brežini blizu glavne ceste med naseljema Peršeti in Volarska ravnina poškodoval 68-letni jadralni zmajar.

Moški, državljan Slovenije, se je v sklopu šolanja pilotov jadralnih zmajev usposabljal po programu letenja pilotov jadralnih zmajev in okrog 11. ure je v bližini naselja Volče začel z vadbo vzletanja in pristajanja na krajši travnati brežini. Nesreče se je zgodila pri zadnjem vzletu v normalnih vetrnih razmerah, ko ga je takoj po vzletu začelo zanašati v desno. Poskušal je popraviti smer, vendar mu to ni uspelo in po približno 70 metrih letenja je trčil v delno podrto kamnito stavbo.

V nesreči je 68-letnik utrpel hude poškodbe glave in izgubil zavest. Na srečo sta bila nedaleč stran učitelj letenja in drugi učenec in sta mu takoj priskočila na pomoč ter o nesreči obvestila reševalce.

Na prizorišču so 68-letniku prvo pomoč nudili tolminski reševalci in ga tudi oživljali, nato pa so ranjenega moškega s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija je o nezgodi obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Tolminski policisti so glede na sedanje ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o vseh okoliščinah nesreče seznanili novogoriško Okrožno državno tožilstvo.