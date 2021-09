Jadralni padalec trčil v zid, zlomil si je več reber

V petek, 3. septembra, ob 12.24 uri, so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da se je na območju naselja Šmihel pri padcu in trčenju v zid stanovanjske hiše poškodoval tuj jadralni padalec. Po sedaj zbranih podatkih je 56-letni jadralni padalec, državljan Nizozemske, poletel z vzletišča Lijak in kasneje med spuščanjem trčil v zid stanovanjskega objekta. Pri tem se je telesno poškodoval, sumijo na zlom več reber.



Policija je poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici) o nezgodi tujega jadralnega padalca obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.



Poleg policistov PP Nova Gorica so na kraju posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so ga po nudeni oskrbi na

kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

