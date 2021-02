Jadralni padalec pristal na drevesu

Policijska uprava Nova Gorica poroča o nesreči jadralnega padalca na območju Kobarida. Ta se je pri zasilnem pristanku zapletel v krošnjo drevesa.



Kot so ugotovili, je 32-letni jadralni padalec iz Gorenjske vzletel z Ozbena in pred manevrom pristajanja naredil obrat ter priletel na krošnjo drevesa. Obtičal je 12 metrov od tal.



Na kraju so posredovali reševalci GRS Tolmin in ga varno spustili z drevesa ter ga prepeljali v dolino.



V nezgodi se je jadralni padalec predvidoma lažje poškodoval, udaril se je v nogo.



