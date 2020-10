Izza rešetk bo iskal priče

»Tega fanta sploh ne poznam«

Z zaslišanjem priče, ki je trenutno zaprta v Celovcu, se je prejšnji teden nadaljevalo sojenje 32-letnemu. Obtožnica Tržičanu, ki je že kakih deset mesecev v priporu, očita, da je sodeloval v kriminalni združbi, ki se je pečala s preprodajo nedovoljenih drog. Ravno zaradi razjasnjevanja, ali je Tržičan zares sodeloval v združbi, je bil prejšnji teden prek videokonference zaslišan. »Trenutno živim v zaporu v Celovcu,« je povedal na začetku krajšega zaslišanja.Nadalje je pojasnil: »Ne vem, kaj naj bi povedal. Tu sem od marca 2015, ko so me dali v zapor.« O obtoženem Daliborju Pejiću pa je zatrdil: »Tega človeka ne poznam.« Na vprašanje zagovornika, odvetnika, ki ga je zanimalo, ali je od obtoženega Pejića kdaj kupil drogo, je ponovil podobno: »Nikoli. Tega fanta sploh ne poznam.«Ko je zbrane v kranjski sodni dvorani zanimalo, kdo je priči Baltiću prodal drogo, zaradi katere se je znašel za zapahi, je ta pojasnil: »To je dolga zgodba. Ta fant (opomba: obtoženi Dalibor Pejić) mi droge zagotovo ni prodal niti je nisem dobil iz Slovenije, temveč sem jo kupil tu, v Avstriji.«Ravno to, da naj bi bil Tržičan del kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo drog, njene lovke pa naj bi iz Slovenije segale v Avstrijo, je zapisano v obtožnici. Obtožnica omenja tudi 1,2 kilograma heroina, nakup nekaj gramov kokaina in omogočanje uživanja marihuane. Navedeno naj bi bilo storjeno v kriminalni združbi, v katero je po prepričanju tožilstva vpletenih več oseb – nekateri so vpetost že priznali, zaradi česar so jim na kranjskem sodišču odmerili zaporne kazni.Dalibor Pejić vpetosti v kriminalno združbo ni priznal, na sojenju pa je že poudaril, da ni nikomur ponujal droge. Pozneje kot preostalim so mu začeli soditi, ker je bil nekaj časa nedosegljiv slovenski roki pravice. Naši policisti so ga do konca lanskega leta zaman iskali, njegov obraz pa se je zato pojavil na Europolovem adventnem koledarju. Tega ob koncu vsakega leta sestavijo evropski policisti, nanj pa vpišejo imena in zraven prilepijo fotografije najbolj iskanih oseb na stari celini. Pejić je v rokah slovenskih oblasti pristal decembra lani, ko je v nemških zaporih prestal kazen, potem pa so ga naši policisti prevzeli od nemških kolegov.Zdaj se sojenje v Kranju počasi bliža koncu, zaslišati bi morali še nekaj prič, ki bi lahko pojasnile, ali je obtoženi sodeloval v kriminalni združbi. Ker je kranjsko sodišče pri iskanju prič naletelo na manjše probleme, se je oglasil obtoženi, rekoč, da lahko pri iskanju teh pomaga tudi sam.Malce muzanja je bilo ob tem predlogu videti pod maskami prisotnih v sodni dvorani, potem pa je sodnicaresno dejala: »Če nam boste vi v tem času sporočili koristne informacije, jih bomo preverili in morda hitreje prišli do konca sojenja.«