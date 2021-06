Izvlekli so jo izpod vlaka

V petek ob 19.10 je na Bregu pri Polzeli potniški vlak trčil v traktorsko prikolico. Poškodovanih oseb ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGE Celje, Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje goriva vlaka in ga prečrpali. Gasilci so evakuirali 15 oseb, enega psa in uredili nadomestni prevoz. Nudili so razsvetljavo, izvlekli uničeno prikolico izpod vlaka in pomagali preostalim enotam.

