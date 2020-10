Iztok dobil ključ od bloka, kjer sploh ne živi

»Prav zares me je zaskrbelo, na kakšen način dajejo ključe bloka, v katerem sploh ne živim. Zanima me, ali je ključ, ki sem ga dobil, prvi tak primer. In če ni, koliko ključev so že dali na takšen način?« To vprašanje si zadnje dni zastavlja Iztok Najdič s Štihove 5 v Ljubljani. Gre za znano ljubljansko sosesko Zupančičeva jama, kjer so pod tamkajšnjimi bloki tudi skupne garaže. V njegovem primeru tako z bloka na Štihovi ulici kot tudi z bloka na Hacquetovi ulici.Do tu, kot bi lahko rekli, vse lepo in prav. Naš sogovornik, kot nam pokaže v garaži, ima tam tri parkirna mesta. Dve sta pod blokom na Štihovi 5, en ...