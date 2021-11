Izstop iz vozila je bil zanjo usoden

Na štajerski avtocesti se je v nedeljo, nekaj pred 7. uro, zgodila tragična nesreča, v kateri je umrla 52-letna voznica osebnega avtomobila. Ta je vozila v smeri proti Celju in v bližini avtocestnega izvoza za Šempeter trčila v odbojno ograjo. Nato je izstopila iz vozila, pri tem pa je vanjo, kot so sporočili s PU Celje, trčil 29-letni voznik romunskega tovornega vozila. Trčenje je bilo tako silovito, da je 52-letnica, doma z območja trboveljske občine, na kraju nesreče umrla.

Srečo v nesreči pa je v soboto okoli 20.30 imel 32-letni voznik kombija, ki je pripeljal na razcep Malence na južni ljubljanski obvoznici. Pred predorom Golovec v smeri Most je po podatkih PU Ljubljana zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, prebil odbojno ograjo na mostu in padel v globino. Kombi je obstal pod mostom, voznik pa je bil le lažje poškodovan. »Policisti bodo po vseh ugotovljenih dejstvih zoper voznika ustrezno ukrepali,« so sklenili na PU Ljubljana. Med prvimi so prihiteli gasilci GB Ljubljana, kjer so med drugim poudarili, da je vozilo padlo okoli šest metrov globoko. Tokratna nesreča se je zgodila 14 dni po drugi obletnici nesreče, ko je 13. novembra 2019 53-letni Madžar s tovornjakom cisterno le nekaj metrov stran od tokratne nezgode prebil železno varnostno ograjo in zgrmel 20 metrov v globino. Pred tem je vanj zaradi neprilagojene hitrosti trčil 40-letni slovenski voznik opel corse, zaradi česar je tovornjak zaneslo desno z vozišča v ograjo.