Izsledili Volkswagen Passat in ugotovili identiteto štirih oseb v njem

V nedeljo, 28. septembra, popoldan je bila policija obveščena o vlomu v osebno vozilo, parkirano na območju Tunjic. S kraja se je odpeljalo vozilo, za katerega obstaja sum, da je povezano s kaznivim dejanjem. Iz vlomljenega vozila je bila odtujena torbica z vsebino.

Policisti so kmalu izsledili iskano vozilo znamke Volkswagen Passat in ugotovili identiteto štirih oseb v njem. V postopku je bilo zaseženih več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj oziroma so bili uporabljeni pri storitvi. Preiskava kaznivega dejanja velike tatvine se nadaljuje, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.