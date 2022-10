Izsledili so pretepače: opravili pogovore s starši žrtve, zaslišali tudi storilce

»Lahko povemo, da so že znani vsi osumljenci kaznivega dejanja nasilništva; gre za štiri mladoletne osebe. Opravljeni so bili tako pogovori s starši oškodovanca kot zaslišanje osumljencev, poleg tega pa tudi več razgovorov z osebami, ki so lahko podale koristne informacije o dogodku,« je načelnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jure Ulčar včeraj orisal nekaj podrobnosti o ukrepih policije po vrstniškem nasilju. Spomnimo, da je pred nekaj dnevi v ljubljanskem naselju Bežigrad skupina najstnikov fizično napadla 13-letnega učenca tamkajšnje osnovne šole.

Kot je povedal Ulčar, so po prijavi izvedli vrsto ukrepov, tako za preiskavo kaznivega dejanja kot preventivnih ukrepov za preprečitev takšnih ravnanj. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo in center za socialno delo. »Žrtvi smo ponudili ustrezno pomoč, izvedeni so bili tudi ukrepi za njeno zaščito, da se takšno nedopustno dejanje ne bi ponovilo.«

Ker so vpleteni mladoletniki, več podrobnosti zaradi morebitne ponovne viktimatizacije ne razkrivajo.

»Lahko pa povemo, da do zdaj posameznikov še nismo obravnavali zaradi nasilnih dejanj kakor tudi ne skupine, ki si je nadela posebno ime.« Osnovnošolska tolpa si je nadela naziv Gang 1107, pretep posnela in posnetek celo objavila na družabnem omrežju.

Mladoletniku se za kaznivo dejanje nasilništva lahko izreče vzgojni ukrep.



Po Ulčarjevih besedah se na policiji zavedajo problematike nasilja med mladimi, zato temu posvečajo veliko pozornosti. »Tako smo tudi v konkretnem primeru že izvedli pogovor s šolo, v okviru roditeljskega sestanka s starši učencev, kjer so bili predstavljeni naši ukrepi, in tako bomo sodelovali tudi še naprej. V šoli bo izvedeno tudi predavanje na temo nenasilnega komuniciranja.«