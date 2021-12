Izsledili nepridiprave, ki so oropali stanovalko

Kriminalisti so zaključili preiskavo roparske tatvine z začetka tega tedna. Policisti PU Kranj poročajo, da so kaznivega dejanja utemeljeno osumljeni trije, za dva pa je bil odrejen pripor.

Dva moška sta v ponedeljek dopoldne nasilno vstopila v stanovanje. Tam je eden stanovalko držal, medtem ko je sostorilec iskal vredne stvari. Odtujen je bil manjši znesek denarja. Po klicih na pomoč so enega do prihoda policije zadržali drugi stanovalci, pajdaš pa je pobegnil in je bil s še tretjim sodelujočim kasneje izsleden.