Izsledili krvavega voznika: en mrtev, hudo ranjena mamica, dojenček brez prask

Citroëna je odneslo na travnik, BMW je obstal na cesti. FOTO: Gasilsko Reševalna Služba Kranj

Citroën preživi, BMW ne

V BMW je umrl 33-letni Ljubljančan. FOTO: Gasilsko Reševalna Služba Kranj

Ni z Obale

Plemeniti preživel totalko

Srečo v nesreči je imel poslanec in prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je na primorski avtocesti trčil v zadnje izmed vozil, ki so naletela pri Brezovici. Njegov avtomobil je doživel totalko, državnik pa je po dogodku obiskal urgenco. Da je usoda tako ali drugače zarezala v njegovo življenje, pa razkrije še podatek, da je nesrečo utrpel ravno na dan, ko slavi obletnico poroke. Politik je sicer sredi ločitvenega postopka, 2. julija naj bi bila z zdaj še ženo Moniko tudi uradno razvezana. Voznici prvega vozila in zadnjemu vozniku v nesreči, torej Plemenitemu, so izdali plačilni nalog. Ba. P.

Kot bojno polje je v sobotnem dopoldnevu deloval travnik za tablo Medvode, ki stoji za bencinsko črpalko na gorenjski strani kraja: polomljena plastika in kovina sta ležali po travi, zvita registrska tablica je vzbujala slab občutek, še bolj pomečkana oblačila dojenčka ob njej.Nato se je zaslišalo telefonsko zvonjenje iz razmetanih ostankov nesreče, ki je prejšnji večer parala materiale in človeško meso. In ob pogledu na nepoškodovani mobilni telefon pod polomljeno plastiko je pišočega novinarja nehote obšla misel – je telefon pokojnikov ali od poškodovane voznice?Petkov večer se je za štiri udeležence prometne nesreče v treh avtomobilih končal popolnoma drugače od tistega, kar so načrtovali: do skupne spremembe usod je prišlo takoj za rondojem v Medvodah, ki stoji na gorenjski strani naselja. Tam je – po navedbah kranjske gasilsko-reševalne službe – počilo ob 20.41, podrobnosti trka je opisalaz ljubljanske policijske uprave: »Voznika osebnih vozil znamke BMW in VW passat sta vozila v smeri Kranja vzporedno po dveh voznih pasovih v isto smer, ko sta se prometna pasova združila v en prometni pas, pa je med njima prišlo do bočnega trčenja.«V beemveju je sedel 33-letni Ljubljančan; po trku ga je odneslo na nasprotni vozni pas, po katerem je iz gorenjske smeri nasproti pravilno pripeljala voznica Citroënovega berlinga, ki je prevažala dojenčka. Sledil je drugi trk beemveja v nekaj trenutkih – v njem je na videz krajšo potegnil berlingo, ki ga je z vozišča odneslo na nižje ležeči travnik in se je po nekaj metrih ustavil.Gasilci GB Ljubljana in GARS Kranj so s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno voznico in v reševalno vozilo prenesli dojenčka, za katerega se je na srečo izkazalo, da je staknil le lažje poškodbe. Slabše jo je odnesla njegova mama, katere poškodbe so bile hude – a ostala je živa. Ljubljančan za volanom BMW jo je odnesel najslabše, in to kljub hitri pomoči: »Voznik drugega vozila je kljub oživljanju na kraju dogodka umrl zaradi poškodb,« poročajo kranjski poklicni gasilci.Voznik passata se po nesreči ni ustavil, ampak je odpeljal naprej v smeri Kranja – begunec pa je imel že na začetku slabe možnosti, saj je policija na podlagi informacij občanov izvedela, da iščejo passata zlate ali srebrne barve s koprskimi registrskimi oznakami. Poldrugo uro po dogodku so se policisti zahvaljevali medijem in občanom za informacije: »Pridobili smo podatek o vozilu, ki bi bilo lahko udeleženo v navedeni prometni nesreči.« Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so vozilo izsledili; poškodbe na njegovi levi strani bodo dokaz o udeležbi v nesreči, ki je zahtevala življenje drugega voznika in ogrozila življenje mamice in dojenčka.V sobotnem dopoldnevu sta se na prizorišču dogodka znašla brat in mož voznice z dojenčkom, prišla sta iskat njen telefon. Izvedeli smo, da je voznica po nesreči že prestala operacijo noge, okrevanje bo trajalo dlje. Vozilo je popolnoma uničeno, toda vsaj dojenček jo je razmeroma dobro odnesel. Na njunih obrazih je bila opazna temačna sled dolge noči in korenitih skrbi, ki so ju pretresali. Toda v resnici so imeli srečo v nesreči.Policijska preiskava bo pokazala oziroma potrdila, kdo je sedel za volanom passata: ob udeležbi ali celo povzročitvi prometne nesreče (ki je botrovala še enemu trku) se bo moral voznik passata soočiti še z utemeljenim očitkom pobega s kraja nesreče, kar je še eno kaznivo dejanje. Podrobnosti bodo znane, ko bodo policisti končali preiskavo in spisali ovadbo zoper voznika, o zadevi pa po navedbah Golčeve obveščajo pristojno državno tožilstvo. Neuradno smo še izvedeli, da vozilo oziroma voznik ni doma na Obali, ampak ima passat zgolj nameščene koprske tablice.