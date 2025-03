Domnevni izsiljevalec in ugrabitelj, 39-letni Gera Mladenov je bil včeraj izpuščen na prostost. Dve leti je minilo od vložitve obtožnice, in ker Okrožno sodišče v Kopru v tem času ni izreklo obsodilne sodbe, so morali srbsko-bolgarskega državljana izpustiti iz koprskega zapora. Prvo sojenje se je začelo avgusta predlani, drugo lani zaradi upokojitve predsednice takratnega senata, tretje pa letos zaradi spremenjenega senata. Zjutraj sta ga pravosodna policista še zadnjič vklenjenega, a odlično razpoloženega pripeljala na Okrožno sodišče v Kopru. Soobtoženi, 37-letni Srb Slavko Dimitrijević, ki...