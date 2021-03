Izsiljevala moška močnejše postave z zakritim obrazom

V nedeljo popoldan so policijo poklicali, ker so na postajališču Povir neznanci okradli tujca. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta do 64-letnega državljana Romunije pristopila dva moška močnejše postave, oblečena v temna oblačila in zakrita z obraznimi maskami ter ga izsiljevala za denar. Ker sta mu grozila, jima je dal nekaj gotovine.



Eden od njiju je nato agresivno stopil do oškodovanca, ga najprej z roko udaril v trebuh, nato pa ga zgrabil za glavo in udaril ob bližnjo mizo. Drugi moški je oškodovancu vzel denarnico iz oblačil in pobral ves denar, v skupnem znesku 625 evrov, nato pa prazno denarnico z dokumenti vrnil oškodovancu. Po izvršenem ropu sta se osumljena dobila še s tretjim moškim, zatem pa so se odpeljali s kraja z osebnim avtomobilom znamke VW bora, sive barve, so sporočili s PU Koper.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: