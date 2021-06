Izsiljevala denar za preprogo in razbit avto

»Priznava. In sprejmeva kazen,« sta bila na sodišču kratka 34-letni Slađan Brezar in njegova partnerica Tjaša Frlan iz Novega mesta. Oba sta sprejela pogojni kazni, najemniku avtopralnice pa bosta morala povrniti 700 evrov, ki sta jih neupravičeno izsilila od njega. Zgodilo se je pred slabimi tremi leti. Vse se je začelo s preprogo, ki sta jo Brezar in Frlanova odnesla na čiščenje v eno od novomeških avtopralnic. Preproga je kmalu dobila čisto podobo in iz avtopralnice so obvestili lastnika, da jo lahko prevzameta. Minila sta dva tedna, preproga pa je kar čakala na prevzem. No, po...