Izsilila prednost motoristu in povzročila prometno nesrečo

Na Rejčevi ulici v Novi Gorici je danes ob 10.16 prišlo do prometne nesreče II. kategorije, v kateri sta bila udeležena 20-letni motorist in 51-letna voznica osebnega avtomobila.

Policija je ugotovila, da je voznica pri vključevanju z neprednostne na prednostno cesto izsilila prednost motoristu, ki je vozil po Rejčevi ulici v smeri proti Prvomajski. Prišlo je do trčenja, motorist je padel na vozišče in se poškodoval.

Na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da je 20-letnik utrpel lažje telesne poškodbe.

Policisti PU Nova Gorica bodo zoper voznico ustrezno ukrepali.